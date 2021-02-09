نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بملاقاة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الأولى.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الفارس الابيض في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وجاءت على النحو التالي:

الجولة الأولى: مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، ستُلعب يوم 12 فبراير الحالي.

الجولة الثانية: مباراة تينجيت السنغالي والزمالك، ستُلعب يوم 23 فبراير الحالي.

الجولة الثالثة: مباراة الترجي التونسي والزمالك، ستُلعب أحد يومي 5 أو 6 مارس المقبل.

الجولة الرابعة: مباراة الزمالك والترجي التونسي، ستُلعب يوم 16 مارس المقبل.

الجولة الخامسة: مباراة مولودية الجزائر والزمالك، ستُلعب أحد يومي 2 أو 3 أبريل المقبل.

الجولة السادسة: مباراة الزمالك وتينجيت السنغالي، ستُلعب أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل.

ومن ناحية اخرى قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان الكاف أصدر في وقت سابق بيانًا يكشف فيه التأجيل، بسبب مشاركة الأهلي بطل أفريقيا، في كأس العالم للأندية 2020 ، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 4 فبراير حتي 11 من نفس الشهر في قطر.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والمريخ السوداني في مصر أحد أيام 12 أو 13 فبراير، ووفقًا للبيان ستقام هذه المباراة يوم 16 فبراير.

وستكون مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالآتي:

الجولة الأولى: مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ستُلعب 16 فبراير الجاري.

الجولة الثانية: مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، ستُلعب 23 فبراير الجاري.

الجولة الثالثة: مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، ستُلعب أحد يومي 5 أو 6 مارس المقبل.

الجولة الرابعة: مباراة فيتا كلوب والأهلي، ستُلعب يوم 16 مارس المقبل.

الجولة الخامسة: مباراة المريخ والأهلي، ستُلعب أحد يومي 2 أو 3 أبريل المقبل.

الجولة السادسة: مباراة الأهلي وسيمبا، ستُلعب أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل.