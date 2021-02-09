الرياضة

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - قاد ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة، من فريقه لتحقيق الفوز على ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ونجح البديل في إحراز هدف التعادل الأول بعد دقيقتين فقط من نزوله الشوط الثاني، محرزا أسرع هدف بقميص البارسا، بعد مشاركته كبديل في الدوري.

وبحسب ما ورد بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، وهو أن يصبح أفضل لاعب بديل، في تاريخ الدوري الإسباني".

وتابعت: "خوليو ساليناس سبق ولعب لأتلتيكو مدريد وبيلباو، هو الوحيد الذي يمتلك أهدافًا أكثر من ميسي، في الليجا، كلاعب بديل، حيث سجل 28 مرة، مقابل 27 للأرجنتيني".

واختتمت:"أن ميسي بهدفه في شباك بيتيس، عادل أوسكار دي باولا بـ27 هدفا، بينما يأتي والتر باندياني في المركز الرابع بهذه القائمة، برصيد 26 هدفا، ثم مانو سارابيا بـ22 هدفا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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