رغم الهزيمة.. فيفا يتغزل في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالمستوى المشرف للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وقال الموقع الرسمي لـ«فيفا» إن بايرن ميونيخ نجح في الفوز على الأهلي الرائع، بعد أن قدم الأخير أداءً دفاعيًّا جيدًا أمام بطل أوروبا، مشيرًا إلى أن مانويل نوير نجح في التصدي لمحاولات الأهلي.
فيما أشارت صفحة «فيفا» على «تويتر» إلى أن الأهلي قدم أداءً رائعًا ضد فريق استثنائي، وأن لاعبي الأهلي عليهم أن يكونوا فخورين بهذا الأداء.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية على موقع «إنستجرام» صورة لمحمد هاني خلال أحداث المباراة، وعلق عليها: «لقد حاربتم بشجاعة».
وقدم الأهلي أداءً مشرفًا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.
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