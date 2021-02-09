ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني عن سعادته بتخطي عقبة الأهلي، وبلوغ المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

كان بايرن ميونخ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، أمس الاثنين، سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي نادي بايرن ميونخ عقب مباراة الأهلي:" سعداء للغاية بلوغنا المباراة النهاية، لقد سعينا للسيطرة منذ البداية، وكنا نريد أن نعزز من تقدمنا سريعا".

وتابع:" استمتعنا باللعب هنا ونسعى لتحقيق سادس ألقابنا، والفوز بكأس العالم للأندية سيكون له طابع خاص، ونحن مستعدون".

وأكمل ليفاندوفسكي:" المباراة النهائية ضد تيجريس ستكون صعبة، وسنبدأ في التحضير لها من الغد، أتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة النهائية".

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية، بينما سيواجه الأهلي بالميراس في اليوم ذاته فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.