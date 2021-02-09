بايرن ميونخ يعلن غياب ثنائي الفريق عن نهائي كأس العالم للأندية

أعلن هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ غياب ثنائي الفريق ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز عن مواجهة تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال هانز فليك في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ:" لقد تقرر عدم سفر جوريتسكا ومارتينيز إلى قطر، أعلم أنهما كانا يرغبان في الانضمام إلينا للمشاركة في كأس العالم للاندية، لكن من المهم استمرارهما في التدرب في ميونخ حتى يكونا جاهزين لمواجهة بيليفيلد الاثنين المقبل".

كانا جوريتسيكا ومارتينيز غابا عن السفر رفقة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لخوض كأس العالم للأندية، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الأهلي بهدفين في دونرد، أمس الاثنين، سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية، بينما سيواجه الأهلي بالميراس في اليوم ذاته فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.