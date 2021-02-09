استعدادا لمواجهة بالميراس.. الأهلي يرفض الراحة في الدوحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح لاعبيه راحة سلبية بعد خوض مواجهة نصف نهائي مونديال العالم للأندية. وأصر موسيماني علي خوض الفريق مرانًا خفيفًا اليوم بملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الخميس أمام بالميراس علي الميدالية البرونزية ويعاني الفريق الأحمر من الإرهاق الشديد خاصة أن الفاصل الزمني بين مواجهة نصف النهائي والخميس 48 ساعة فقط.

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