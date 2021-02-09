الأهلي ينتهي من ترتيبات مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

انتهى محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، من الترتيبات الخاصة بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم للمريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقام مرجان رغم تواجده في الدوحة، بالإشراف على إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجانب السوداني عبر اتحاد الكرة المصري بمكان إقامة مواجهة الفريق الأحمر مع المريخ السوادني المقرر لها 16 فبراير الجاري في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي بعد أن تم تأجيلها بسبب المشاركة في مونديال العالم للأندية.
وتواصل مرجان مع العميد محمود حزين، مدير أمن مدينة نصر، للترتيب لتلك المواجهة وإنهاء جميع المخاطبات الأمنية، خاصة أن أغلب الإدارة التنفيذية وقطاع الكرة موجودون في الدوحة.
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