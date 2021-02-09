نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة قبل الموقعة التي تنتظره ضد فريق نادي مولودية الجزائر يوم الجمعة لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعكف الجهاز الطبي حالياً على تجهيز الدولي المغربي أشرف بن شرقي من أجل اللحاق بالمباراة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الضلوع وأدت لغيابه عن مواجهة الأتحاد السكندري التي جمعت الفريقان أول أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

ويسعى باتشيكو لتجهيز بن شرقي من أجل الإستعانة به في مباراة العملاق الجزائري من أجل تحقيق أول ثلاثة نقاط له في المجموعة.