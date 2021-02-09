نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يغيب عن مواجهة إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، صدمة موجعة خلال مباراة البارسا أمام ريال بيتيس، في الليجا أول أمس الأحد.

وتعرض المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخوا لإصابة في أحداث الشوط الاول، مما اضطر لاستبداله ونزول فرينكي دي يونغ.

ومن المتوقع ان يغيب أراوخوا في مباراة برشلونة المقبلة، أمام إشبيلية يوم الاربعاء المقبل، في إطار ذهاب مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يعاني من التواء في الكاحل الأيسر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان كومان يعتمد على أراوخوا بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، حيث شارك في 15 مباراة من أصل 16، وشارك في 4 أشواط إضافية للفريق في السوبر المحلي وكأس الملك.

وأوضحت: هناك صعوبة كبيرة في لحاق أراوخوا بمواجهة إشبيلية، ولذلك سيكون أمام كومان، 3 بدائل إما الإعتماد على فرينكي دي يونغ لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع الذي لعبها أمام بيتيس.

بينما الحل الثاني هو إشراك صامويل أومتيتي، الذي لعب 15 دقيقة أمام بيتيس بجوار كليمنت لينجليت، كما انتهى الأمر أمام ريال بيتيس.

والحل الثالث والأخير يكمن في الدفع بأوسكار مينجويزا كقلب دفاع بجانب لينجليت، وإشراك الأمريكي سيرجينو ديست في مركزه الأصلي الظهير الأيمن.