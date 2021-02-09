بعد الهزيمة من البايرن.. هكذا يسعد الأهلي لمواجهة «بالميراس» للفوز ببرونزية المونديال

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، دراسة فريق بالميراس البرازيلي بالفيديو؛ استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وعقد موسيماني جلسة مع ثنائي التحليل بالجهاز الفني؛ «موسى ماتالابا» و«يوشا مالدويا»؛ لتجهيز الفيديوهات الخاصة بالفريق البرازيلي؛ استعدادا لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين المقبلة.

وخسر الفريق الأحمر من بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.