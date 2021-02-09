شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحه لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" ‏راجعت نتائج البايرن في مجموعته في بطولة اوروبا الموسم ده لقيته كسب اتليتكو مدريد برباعية ولوكوموتيف بخماسية وريد بول سالزبورج بسداسية وتصدر مجموعته بتعادل وحيد في اتلتيكو مدريد وفوز في كل المباريات طبعا ده غير مدبحة برشلونه الشهيرة الثمانية بس خلاص".

وأضاف :"مباراة الاهلي وبالميراس علي الميداليه البرونزيه صعبه جدا وفرص بالميراس بالفوز اكبر بالتأكيد ولكنهم ليسوا طبعا بقوة البايرن مطلوب من موسيماني اختيار التشكيل الصحيح لأن المباراه لن تتحمل اي خطأ".

يذكر أن الاهلي هزم امس امام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للاندية