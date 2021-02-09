تعرّف على برنامج بعثة الأهلي اليوم في مونديال الأندية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين حرية تناول وجبة الإفطار اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الذي وضعه عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس.
ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهر اليوم، على أن يحصلوا على وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.
يذكر أن موسيماني تراجع عن قرارة، ومنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.
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