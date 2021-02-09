الزمالك يستقر على عودة رزاق سيسيه

استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأبيض المعار لنادي الاتحاد السكندري، في الموسم الحالي.
يأتي هذا في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري، وأشاد الجهاز الفني للفريق الأبيض بمستوى سيسيه مع الفريق السكندري.
وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على متابعة اللاعب في الفترة الأخيرة للوقوف على مستواه، ورحب المدرب بعودة المهاجم في بداية الموسم المقبل، خاصة وأنه سيكون إضافة للفريق الأبيض في الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يستغني الزمالك عن أحد اللاعبين الأجانب في نهاية الموسم الحالي لاستعادة اللاعب من الاتحاد السكندري.
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