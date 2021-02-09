الرياضة

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم قبل مواجهة بالميراس

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم قبل مواجهة بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل؛ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وكان الأهلي قد خسر أمس الاثنين أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا