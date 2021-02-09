نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم قبل مواجهة بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل؛ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وكان الأهلي قد خسر أمس الاثنين أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.