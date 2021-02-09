نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، على مصيره مع الميرنجي في الفترة المقبلة وجدول الليجا هذا الموسم.

تصريحات زيدان مدرب ريال مدريد

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: "نحن في نفس القارب وأشعر بالدعم.. وربما يعتقد الناس أنني أقول ذلك، لأنه يجب قول ذلك، لكن لا".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "أعرف ما يجب علي فعله، ومن المهم تقبل الوضع حين تكون الأمور صعبة، لكنا علينا تغييره.. أعلم أن لدي فريقًا رائعًا، ولن يمنعنا أي شيء من العمل الجاد".

وبشأن مستقبله، علق زيدان: "سنرى، والشيء المهم هو العمل هنا يوما بعد يوم، فهذا ما يهمني.. ما حدث قد حدث بالفعل، وما أقوله هو إن اللاعبين الموجودين عليهم العمل، ويمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون".

وأردف المدرب الفرنسي: "ما سنفعله هو الإيمان بعملنا، لماذا يجب أن أغادر وأنا أقوم بالعمل الذي أحبه؟ المرور بأوقات عصيبة أمر طبيعي في الحياة".

وتابع: "نعلم أن ريال مدريد نادٍ رائع، ويجب أن تقوم بعملك بشكل كامل هنا، وسيكون هناك تغيير دائمًا".

وبشأن إصابة القائد الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قال زيدان: "لقد كان على الحافة، وكل شيء سار بشكل جيد.. كان قرارا مهما".

وأوضح: "إيسكو تدرب بشكل طبيعي، وميليتاو وأودريوزولا مستبعدان، وسنرى الباقي.. جدول المباريات مجنون، لكننا تحدثنا عن ذلك بالفعل، ولا شيء جديد".

واختتم زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد: "علينا اللعب، وأن نكون مستعدين للخصم.. يجب التفكير بشكل أكبر في المباريات المقبلة، لأنه موسم مختلف جدًا، وعلينا التكيف".