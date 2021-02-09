نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، مع نظيره إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء 9 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس إيطاليا.

وستقام المباراة بين يوفنتوس وانتر ميلان في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام يوفنتوس، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-

سمير هاندانوفيتش - دي فري - باستوني - سكرينيار - جاليارديني - بروزوفيتش - فيدال - أشرف حكيمي - اشلي يونج - لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.