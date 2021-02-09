شوبير: الأهلي كان سيتلقى هزيمة قاسية من بايرن ميونخ حال اندفاعه للهجوم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بالمستوى الفني للاعبي بايرن ميونخ،واصفا الفريق بأنه فريق متكامل وكبير وحقق فوز كبير أمام معظم الفرق العالمية.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت اف ام"،إن بطولة كأس العالم للأندية شرفية وهدفها تكريم الفرق الفائزة بالبطولات القارية، مضيفا أنه إذا كان بإمكان الفرق اختيار المنافس، فالجميع كان سيبتعد عن بايرن ميونخ نظرا لكونه الفريق الأقوى في العالم.
وأضاف أن الجميع كان متخوفا من تكرار تجربة برشلونة والهزيمة بـ 8 اهداف،لافتا إلى أن الفروقات كبيرة للغاية بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونخ.
وتابع أن لاعبي البايرن يمتلكون مهارات فنية على مستوى عال، لافتا إلى أن الأهلي لم يكن بإمكانه الهجوم حيث كان يستلقي هزيمة قاسية.
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