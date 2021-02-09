بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب رحيل عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المصدر بالجهاز الفني، أن عمرو عبدالسلام يقترب من الرحيل عن منصبه بسبب تراجع مستوي محمد أبو جبل إضافة لـ خلافاته مع بعض حراس مرمى الفريق في الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يتم حسم اسم البديل خلال الساعات المقبلة بالاتفاق مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض .
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة .
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