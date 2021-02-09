نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يعد جمهور الأهلي ببرونزية العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جمهور القلعة الحمراء بالتركيز مع زملائه في الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام كتب السولية :" شكراً جمهور الأهلي العظيم على الدعم كل التركيز في المباراة القادمة وتحقيق البرونزية".

يُذكر أن الأهلي قد خسر من بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ويلاقي يوم الخميس القادم فريق نادي بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.