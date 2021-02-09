ياسر إبراهيم بعد هزيمة الأهلي أمام البايرن: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي"

ونشر ياسر إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا له مع نجوم بايرن ميونخ أمس، وعلق: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي".
وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز أمس أمام الأهلي بهدفين نظيفين.
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