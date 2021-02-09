ياسر إبراهيم بعد هزيمة الأهلي أمام البايرن: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي"

علق ياسر إبراهيم، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمس أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر ياسر إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا له مع نجوم بايرن ميونخ أمس، وعلق: "الحمد لله وربنا يكون في اللي جاي".

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز أمس أمام الأهلي بهدفين نظيفين.