نيمار يغري ميسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

كشف تقرير إسباني عن حيلة نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، من أجل إقناع ليونيل ميسي نجم فريق برشَلونة، بالانضمام العملاق الباريسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج الشيرنجينو الإسباني، أن نيمار تحدث مع ميسي عن الأجواء العائلية الرائعة التي يعيشها في فرنسا، من أجل اقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد مجانا، دون الرجوع لادراة ناديه.

ويعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أبرز المتهمين بضم ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.