مدرب منتخب مصر السابق: الشناوي يمتلك مقومات اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية

أكد محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلى، قادر على اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية.
وكتب محمود فايز ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بعيدا عن جلد الذات، الشناوي مؤهل انه يلعب في أكبر الدوريات الأوروبية عادي جدًا... جسمانيًا... ذهنيًا... شخصيةً... دائم الحضور دائم التركيز".
يذكر أن محمد الشناوي كان أحد أبرز نجوم الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بعد غد، الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
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