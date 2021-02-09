صحيفة: الأهلي وبيراميدز الأقرب لضم خاما بيليات

أكد وكيل لاعبين لصحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، أن الأهلي وبيراميدز، هما الأقرب لضم الزيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال وكيل لاعبين مصري - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لصحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية: إن المفاوضات جاريه حاليا بشأن وجهة خاما بيليات، خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأضاف:" لا يوجد ناد في أفريقيا قادر على تحمل نفقات صفقة بيليات حاليا سوى الأهلي وبيراميذر".
وتابع: بيراميدز يمكن أن يدفع مليون ونصف أو ميلوني يورو، إذا رأى النادي انه بحاجة إلى خدمات اللاعب."
َوقال:" إن إدارة الأهلي أيضا ستتحدث مع موسيماني بشأن سعر اللاعب، لأنه سبق وأن دربه، كما أنه على دراية تامة بأسعار اللاعبين في جنوب أفريقيا.
وأضاف:" الزمالك خارج الصورة في الوقت الحالي لأنهم تعاقدوا بالفعل مع لاعبين في هذا المركز وليس لديهم ميزانية للتعاقد مع لاعبين بأموال طائلة.
يذكر أن القيمة التسويقية لخامات بيليات، تبلغ 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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