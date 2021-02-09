وضع ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطًا وحيدًا لضم سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ناصر الخليفي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه لن يحاول التعاقد مع سيرجيو راموس، إلا بعد توقف محاولات الملكي لتجديد عقد اللاعب بشكل نهائي.
ولم يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق حتى الآن مع سيرجيو راموس بشأن تحديد عقده.
وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة ناديه.
ويعد باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد مع سيرجيو راموس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناصر الخليفي يضع شرطا وحيدا لضم راموس إلى باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.