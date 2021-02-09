نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مصرية برازيلية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل بايرن ميونيخ لنهائي كأس العالم للأندية، ليواجه فريق تيجريس المكسيكي في الثامنة مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.