نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ديربي جدة” موعد مباراة الأهلي والاتحاد 2021/02/11 في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الكرة السعودية موعد مباراة الأهلي والاتحاد ديربي جدة، في قمة الجولة أل 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي سيستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس القادم 2021/02/11، والتي ستنقلها قنوات السعودية الرياضية الثانية والرابعة لمزيد من التغطية، يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، الأهلي صاحب المباراة يحتل المركز الثاني قبل هذا اللقاء برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة، وكان الراقي قد تغلب في الجولة الماضية على فريق الوحدة برباعية مقابل هدفين على الوحدة، وفي حالة فوزه في اللقاء سيعتلي ترتيب الجدول برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب المتصدر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت القاهرة، الثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والثلث بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على قنوات السعودية الرياضية بصورة حصرية، ومباراة الأهلي ضد الاتحاد ستنقل عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 2 ولمزيد من المتعة، سوف تنقل على قناة KSA SPORTS HD 4.

معلق مباراة الأهلي والاتحاد القادمة

أسندت أدارة القنوات الرياضية السعودية التعليق على قمة جدة، بين الأهلي والاتحاد إلي المعلقين المتميزين المعلق فهد العتيبي على القناة KSA HD 2، والمعلق المتميز سمير المعرفي على قناة KSA HD 4، لمزيد من المتعة وإعطاء الحرية للمشاهد للاستماع إلي معلقه المفضل.

ترتيب الفريقين في الجدول قبل اللقاء

الأهلي : يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل مهاجموه 25 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

الاتحاد : يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 3 مباريات، سجل مهاجموه 22 هدف واستقبلت شباكه 16 هدف.

بطاقة مباراة الأهلي والاتحاد