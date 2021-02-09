الرياضة

بناء على طلب برلماني.. الرياضة تدعم النادي المصري بـ5 ملايين جنيه

0 نشر
0 تبليغ

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم الأنشطة المختلفة بالنادي المصري بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على صرف مبلغ 5 مليون جنيه للنادي المصري البورسعيدي، للصرف علي الأنشطة المختلفة، وسداد الالتزامات ودعم استقرار النادي الإداري والمالي، وذلك في اطار مساهمة الوزارة لرفع العبء عن الأندية الجماهيرية.

أقرأ أيضا 

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن اللجنة تحمل على عاتقها العمل على دعم الأندية الجماهيرية ماديًا لمساعدتها في سداد التزاماتها وتحقيق طموحات جماهيرها المشروعة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن استجاب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، لطلبه بدعم النادي المصري بمبلغ 5 ملايين جنيه، إضافة إلى الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة على دعم النادي المصري بمبلغ 650 ألف جنيه للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بناء على طلب برلماني.. الرياضة تدعم النادي المصري بـ5 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا