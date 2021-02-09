شاهد.. شيما صابر تعلن عن حملها

آعلنت الإعلامية شيما صابر عن حملها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت شيما صابر في الصور برفقة زوجها رامي صبري وكانت تبدو عليها مظاهر الحمل، وعلقت علي الصورة قائلة :"في طريقه الينا ". كانت المذيعة شيماء صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، احتفلت بزفافها على اللاعب رامي صبري قائد فريق إنبي في حفل بسيط ضم العائلتين، وذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بمنع التجمعات من أجل محاربة فيروس كورونا.

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