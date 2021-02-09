نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شعبان يُثني على أداء سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا بالأداء الذي يقدمه لاعبيه خلال الموسم الكروي الجاري في الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية أكد شعبان أن الفريق كان يحتاج إلى فترة تجانس تصل إلى ستة أشهر أو أكثر من ذلك ولكننا نجحنا في التعاقد مع الكثير من العناصر المميزة للغاية".

وواصل :" نمتلك مجلس إدارة قوي وعلى أعلى مستوى ويجب علي أن أوجه لهم الشكر على كافة ما بذلوه من أجل مساندة الفريق وأثق في اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة".

وأنهى :" أسعى خلال الأيام القادمة أن أحقق الإنسجام المطلوب بين جميع اللاعبين من خلال علاج الأخطاء الفنية التي تظهر عقب كل مباراة مع تطوير اللياقة البدنية وما يقدمه الفريق حتى الآن بالنسبة لي شيء من الخيال:"