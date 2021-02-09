نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي إشبيلية يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا .

وشهدت إختيارات الهولندي غياب كلاً من بيكيه وأنسو فاتي وسيرجينيو ديست وبيانيتش وكذلك أراوخو بداعي الإصابة حيث أصيب الامريكي ديست في عضلة الفخذ الأيمن فيما يشعر البوسني بيانيتش بإجهاد على مستوى العضلة الأمامية.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة على النحو التالي :-

"شتيجن - بوسكيتس - جريزمان - ميسي - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - موريبا - كولادو - كونراد".