نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سالم يواصل الغياب عن المقاولون العرب قبل مواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن محمد سالم لاعب الفريق تأكد غيابه عن مواجهة الجونة التي يخوضها الفريق يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها طبيب ذئاب الجبل أكد أن سالم لن يكون ضمن المجموعة التي ستواجه الجونة على ملعب إستاد خالد بشارة في الجونة فيما تعافى الثنائي فاروقا نور الدين ومحمد حمدي زكي ويمكنهما المشاركة في اللقاء حسب رؤية الجهاز الفني.

يُذكر أن لاعبوا المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قد خضعوا لمسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا قبل المواجهة المرتقبة.