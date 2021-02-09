أشاد سمير كمونة نجم الأهلي والمنتخب السابق بأداء الفريق أمس أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مشددا أنه كان أداء جيد ومشرف وقال في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن من يهاجم أداء الأهلي أمس "رجل فاضي " مشددا أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم تماما وتابع أن الاهلي بحاجه لخوض مباريات وديه عديده أمام فرق اوروبيه لاكتساب مزيد من الخبرات ورفع المستوي مشددا أن موسيماني المدير الفني للفريق مدرب جيد و سيظهر إمكانياته بشكل أكبر الفترة القادمة وتابع أن خوض الأهلي لتلك المباريات سيزيد من مهارات اللاعبين في البطولة الأفريقية والدوري مشددا أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبه خاصه وأنه فريق كبير وأكمل أن لاعبي بالميراس أعلنوا إصرارهم علي الفوز وهو ما سيزيد من صعوبه المباراة



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.