كاكا: الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.. وسنشاهد مباراة ممتعة مع بالميراس

أكد كاكا، أسطورة كرة القدم البرازيلية وناديي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق ، أن النادي الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.وقال كاكا في مؤتمر صحفي لعدد من نجوم الكرة على هامش مونديال الأندية:"أعتقد أن فريق الأهلي يستحق التواجد هنا في مونديال الأندية لأنه فاز بدوري أبطال أفريقيا، يتواجد عن جدارة واستحقاق."
وأضاف:" كنت أتمنى كبرازيلي أن أرى بالميراس وبايرن ميونخ في النهائي، لكن تحدث بعض الأشياء غير المتوقعة في كرة القدم."
وتابع:" متأكدً أننا سنشاهد مباراة ممتعة بين النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي."
ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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