حرص البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي يرافقه عطية صابر المدرب المساعد ومدرب الأحمال جيفاد ساريتش، على متابعة مواجهة فريق الشباب مواليد ٩٩ مع المقاولون العرب ضمن منافسات الدورة المجمعة لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية. جاء ذلك من أجل متابعة ورصد أفضل العناصر بالفريق وبحث تصعيدها لصفوف الفريق الأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفيتش يتابع مباراة الإسماعيلي 99 أمام المقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.