آنا ليفاندوفسكي تكشف سر لياقة أفضل لاعبي العالم: وجبة صحية والامتناع عن التلفزيون

يشتهر البولندي "روبرت ليفاندوفسكي"، نجم بايرن ميونخ الألماني الذي قاد فريقه لنهائي كأس العالم للأندية، بأنه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم من حيث اللياقة البدنية في عالم المستطيل الأخضر.

وتعد "آنا ليفاندوفسكي" الخبيرة في التغذية واللياقة البدنية زوجة البولندي، وراء سر نجاح نجم بايرن ميونخ، وتمتعه بلياقة بدنية عالية رغم تقدمه في السن.

فما طرق التدريب وأنظمة الغذاء التي يتبعها "ليفا"؟

وقالت "آنا" في تصريحات لـ "دوت الخليج"، "نتناول وجبات غذائية صحية منتظمة، ونبتعد تمامًا عن تناول الأطعمة السريعة، والمعجنات، وأي شيء مثل الملح والسكر والدقيق".

وتابعت "ليفا يحب وجبات الخضار والشوفان، ويحرص دائمًا على شرب المياه، ويبتعد عن شرب الكحوليات للحفاظ على لياقته".

وواصلت: "أشعر أحيانًا أن ليفا مثل (الآلة) بسبب إدخال التدريب في روتين يومه، والحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، ويجب أن درجة حرارة غرفة المعيشة، لا تزيد عن 21 أو 22 درجة مئوية، كل جعل هذا الأمر سهلًا وتحول بعد ذلك لهواية".

وأضافت: "لا يحب الجلوس كثيرًا على الهاتف، ولا يوجد تليفزيون في غرفة النوم".