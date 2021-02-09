اللعيبة مرعوبة.. ضياء السيد يتحدث عن هزيمة الأهلي أمام البايرن

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت "أن هناك فرقا كبيرا بين الفرق الأفريقية ونظيرتها الأوروبية، مشددا على أن الجميع تخوف من تعرض الأهلي لهزيمة بعدد أهداف أكبر.
وأضاف أن محمد الشناوي وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر قدموا أداء رائعا بالإضافة إلى محمد هاني و بدر بانون.
وأوضح ان اللاعبين في حاجه إلى خبرات متراكمة لخوض مباراة أمام فريق كبير مثل البايرن، مشددا على أن تألق الأهلي في المباراة كان مستحيل في ظل رعب اللاعبين.
وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كان متخوف أكثر من اللاعبين، مشددا على أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبه ويجب الاستعداد لها جيدا.
وأضاف أن اللاعبين لابد وأن يتواجد بداخلهم الإصرار على الفوز في تلك المباراة.
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