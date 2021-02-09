نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من باتشيكو قبل مواجهة مولودية بجاية في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك بمتابعة مولودية بجاية الجزائري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف له عن طريق الفيديو المسجل.

وكلف باتشيكو الجهاز الإداري في الفريق الأبيض بتوفير تسجيلات للفريق الجزائري من أجل كشف نقاط القوة والضعف بداخله قبل المواجهة المرتقبة وبالفعل وفرت أكثر من مباراة له.

وسيجتمع باتشيكو بجهازه المعاون من أجل وضع خطة الاستعداد للنادي الجزائري ومناقشة خطة المباراة لعرضها على اللاعبين وتنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية بجاية الجزائري المقرر لها الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك وقع ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتبدأ مباريات هذا الدور في 12 فبراير الحالي في الجولة الأولى وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل المقبل.