نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الانطلاقة” موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الأبطال والتشكيل والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تترقب الجماهير البيضاء موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في ضربة البداية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الجديدة على ملعب أستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، وتنتظر جماهير الفارس الأبيض أنطلاقة قوية وتحقيق الفوز في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، التي تشهد منافسة قوية بين الفرق العربية المصرية والتونسية والجزائرية، وتمنى الجماهير البيضاء النفس بالحصول على اللقب، الذي كان قاب قوسين أو أدنى أن تحققه في النسخة الماضية، والتي خسرتها في النهائي أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك.
موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الأبطال
تنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق 2021/02/12، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر
تنقل مباريات دوري أبطال أفريقا بصورة حصرية على قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري لنقل البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا.
القنوات المجانية الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر
تنقل المباراة على شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي داخل جمهورية مصر العربية فقط، ويسمح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة للبلد المنظم لمباراة فريقه على الترددات الأرضية، وفيما يلي تردد قناة تايم سبورت الأرضي.
|التشفير
|مفتوح
|التردد الأرضي ” البث التماثلي”
|UHF9
|التردد الأرضي ” البث الرقمي”
|UHF32
|القمر الصناعي
|نايل سات
|جودة ألأشاره
|جيدة
فرق مجموعة الزمالك بدوري الأبطال
- الزمالك المصري
- الترجي الرياضي التونسي
- مولودية الجزائر.
- تونجيث السنغالي.
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