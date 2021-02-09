جلسة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك لتحفيزهم قبل مواجهة مولودية الجزائر

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.
وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن أهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.
وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الجمل الفنية، والتكتيكية، المقرر تطبيقها في مران اليوم.
ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، باستضافة مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
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