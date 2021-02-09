عبد الله جمعة يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر

شارك عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من المران الجماعي، المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.