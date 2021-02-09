بعد الغياب عن مواجهة الاتحاد.. أشرف بن شرقي يشارك في تدريب الزمالك

شارك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من تدريبات الكرة، على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، و تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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