تدريبات منفردة لـ أيمن حفني

خضع أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، المقرر له بعد قليل، على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويخضع أيمن حفني في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.