سلطت الصحف الألمانية الضوء على نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التي أقيمت أمس الاثنين، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، لتي تستضيفها قطر.
وفاز بايرن ميونخ على الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأشادت الصحف الألمانية بالأداء الشجاع للأهلي في الشوط الثاني، رغم الهزيمة.
الصحف الألمانية تعترف بشجاعة الأهلي أمام بايرن ميونخ:bild :
ليفاندوفسكي يرسل بايرن ميونخ للنهائي
مباراة واحدة تكفي البايرن للفوز باللقب
kicker:
ليفاندفسكي يقود بايرن ميونخ إلى نهائي كأس العالم للأندية
الأهلي ظهر بأداء مختلف في الشوط الثاني.. لكن بايرن لم يرتبك
Augsburger Allgemeine:
الأهلي كان شجاعا في الشوط الثاني لكنه لم يقنع
Sportbuzzer:
الأهلي لعب بشجاعة في الشوط الثاني.. لكن غابت الفرص الخطيرة
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