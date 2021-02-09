جوليو سيزار يتغنى بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية

أثنى جوليو سيزار، حارس مرمى المنتخب البرازيلي ونادي إنتر الإيطالي السابق، على أداء النادي الأهلي في مونديال الأندية.
وقال جوليو سيزار، في مؤتمر صحفي لعدد من نجوم الكرة على هامش مونديال الأندية، "الأهلي تواجد في المونديال عن جدارة واستحقاق، ورأينا كيف لعب أمام بايرن ميونخ، لعب بدون رهبة ودافع عن حظوظه في المباراة".
وأضاف "الأهلى لعب أمام الفريق الأقوى في العالم، ولديه الآن مواجهة أمام بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبالتأكيد ستكون مباراة جيدة".
ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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