نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل منتخب السويس مع الزرقا في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث المباراة التى تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس ونظيره الزرقا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني.

وكان بدء منتخب السويس بتشكيل مكون من:

"محمود كوكو - أحمد فراويلة - محمد عبد الرازق - كريم يكن - أحمد فوزي - عماد علاء - أبو جبل - أحمد فتحي العميد- أحمد حسين- أحمد الجندي - أبوالنصرحلمي".

وجاء تشكيل الزرقا مكون من رخا وأحمد جمال وريتشارد وأحمد سمير ومحمد بدير مانجه وباسم عادل وعوض الله ومحمود عوكل وأحمد جمال واحمد عصام سكر وحسام بركات

وبذلك النتيجة رفع منتخب السويس رصيده إلى 18 نقطة، جمعهم من 12 مباراة فى المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، في حين رفع الزرقا رصيده الى 13 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فى المركز الثالث عشر.