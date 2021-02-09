نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الالومنيوم يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق الألومنيوم، امام نظيره فريق نادي المنيا، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر للمجموعة الاولي، في دوري القسم الثاني.

تقدم المنيا في الشوط الاول عن طريق احمد اسماعيل، ثم تعادل فريق الألومنيوم بركلة جزاء عن طريق تحمد حمودي، ثم أحرز احمد اسماعيل هدف المنيا الثاني، لنتمكن بعدها وائل علي من احراز هدف التعادل للالومنيوم، لاينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

بهذا التعادل يرفع المنيا رصيده للنقطة24، بالمركز الثاني، ويفقد نقطتين غاليتين في مشوار البحث عن الصدارة، فيما رفع الألومنيوم رصيده عند النقطة19، ويواصل اللريق سلسلة نتائجه السيئة والابتعاد عن منطقة المنافسة.