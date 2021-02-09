مصر المقاصة يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصر المقاصة حقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق وذلك عقب التقارير الصحفية التي ربطت جلال بخلافة أروابارينا في تدريب بيراميدز.

وخسر مصر المقاصة بنتيجة ثقيلة في آخر مباراتين له في بطولة الدوري على يد الاتحاد والزمالك بنتيجة 4/1 في المبارتين ليتوقف رصيد الفريق الفيومي عند النقطة الـ 13 في المركز العاشر في جدول الدوري.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة في تصريحات لقناة الزمالك :"لا صحة تماما للاستغناء عن إيهاب جلال، هو مدرب كبير ويلتزم بتعاقده معنا وهو أحد أبناء نادي المقاصة."

واختتم سليم تصريحاته قائلًا :"إدارة المقاصة لا تتعامل بالقطعة ولن تقرر رحيل مدرب بسبب خسارة مباراة أو إثنين.. لذلك فإن إيهاب جلال مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله."