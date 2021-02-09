الرياضة

تيتيباس يصعد للدور الثاني في أستراليا المفتوحة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بداية قوية في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهل إلى الدور الثاني، إثر فوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-1 و6-2 و6-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

احتاج تسيتسيباس إلى ساعة واحدة و32 دقيقة، للوصول إلى دور الثمانية .

ويلتقي تسيتسيباس في الدور الثاني، الأسترالي تاناسي كوكيناكيس الذي تأهل بالفوز على الكوري الجنوبي سونوو كوون 6-4 و6-1 و6-1، في مباراة استمرت ساعة واحدة و33 دقيقة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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