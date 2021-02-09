نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيتيباس يصعد للدور الثاني في أستراليا المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بداية قوية في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهل إلى الدور الثاني، إثر فوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-1 و6-2 و6-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

احتاج تسيتسيباس إلى ساعة واحدة و32 دقيقة، للوصول إلى دور الثمانية .

ويلتقي تسيتسيباس في الدور الثاني، الأسترالي تاناسي كوكيناكيس الذي تأهل بالفوز على الكوري الجنوبي سونوو كوون 6-4 و6-1 و6-1، في مباراة استمرت ساعة واحدة و33 دقيقة.