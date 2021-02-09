الرياضة

نجم بايرن ميونخ مطلوب في تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن النادي اللندني سيقوم بتلك الخطوة إذا وافق النجم النمساوي على تخفيض راتبه، حيث يحصل على راتب إسبوعي يبلغ قدره 400 ألف جنيه إسترليني.

وألمحت صحيفة تيليجراف البريطانية أن تشيلسي سيكون المنافس الأكبر لريال مدريد الإسباني الذي يرتبط بالتعاقد مع النجم النمساوي طوال الأشهر الماضية.

وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن ألابا البالغ من العمر 28 عاماً ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل ولا يُريد تجديد العقد، حيث يتطلع لخوض تجربة جديدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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