جامعتا جنيف والأزهر تشيدان بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد

اشادت جامعة جينيف للادارة الرياضية بتنظيم مصر لبطولة كاس العالم لكرة اليد ومشاركة الشباب في التنظيم بافكارهم البناءة مثل توثيق البطولة بتوقيع اللاعبين علي وثيقة شكر للدولة المصريه علي حسن التنظيم وكذلك عمل فيدوهات للدول المشاركة في البطولة خلال زيارتهم لاهرامات الجيزة.

واشادت الجامعة بمشاركة سيف الشيشتاوي أحد طلابها في هدا الحدث العالمي .

وتلقى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خطابًا من الدكتور محمد حسين توفيق عويضة رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر، يقدم فيه التهنئة على نجاح استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة 13-31 يناير الماضي .

وأكد رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر في خطابه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي إنجاز إقامة البطولة في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة كورونا ، مشيدًا بجهود الوزير الذي ينتفع بها شباب مصر .

وأشار أن ما حدث من أفراد المنتخب المصري لليد أمام بطل العالم الدنمارك يخلده التاريخ بأحرف من ذهب ، مؤكدًا أن تنظيم مونديال اليد بهذه الصورة وتضافر الجهود من قبل الدولة المصرية خلق صورة عظيمة عن مصر ، بالإضافة إلي إشادة الصحف ووسائل الإعلام العالمية بأداء المنتخب القوي بالبطولة .